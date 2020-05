Vier Bankräuber vor Gericht: Einer ist erst 15 (!) Jahre alt

Bezirk Baden - Drei Banküberfälle im Bezirk Baden werden einer Bande von drei Bosniern und einem erst 15 Jahre alten Tunesier zur Last gelegt. Der Prozess am Donnerstag im Landesgericht Wr. Neustadt wurde vertagt.

Am 9. Februar stürmte ein 60-jähriger Bosnier mit einer Gaspistole bewaffnet eine Bank in Pfaffstätten und entkam mit 34.000 Euro. Am 9. März wollte die Bande eine Bank in Bad Vöslau ausrauben. Das Unternehmen wurde aber in letzter Minute abgeblasen. Und am 5. Juli schlug man in Möllersdorf zu. Doch im Fluchtauto explodierte das Alarmpaket und die 31.000 Euro Beute waren damit wertlos.

Beim letzten Coup war auch ein 15-jähriger, tunesischer Asylwerber mit dabei. Ein Kripobeamter nannte ihn den "jüngsten Bankräuber seit 1975". Vor Richterin Christine Gödl bekannte er sich - wie zwei seiner Kumpane - schuldig. Er sei aber von den Älteren dazu genötigt worden. Dann beschäftigte mehr als drei Stunden lang der Redefluss des 60-jährigen Hauptangeklagten das Gericht. Der Mann hielt laut und heftig gestikulierend in seiner Muttersprache lange Ansprachen, die teilweise gar nichts mit den Überfällen zu tun hatten. Die bewaffneten Überfälle gab er aber unumwunden zu: "Dazu stehe ich, dafür bin ich da." Schließlich musste auf den 17. November vertagt werden. Dann werden auch Zeugen vor Gericht zu Wort kommen und es ist ein Urteil zu erwarten.