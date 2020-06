Vier Arbeiter nach Unfall von Feuerwehr aus Wrack befreit

Knoten Seebenstein – Alle Hände voll zu tun hatten die Einsatzkräfte am frühen Montagmorgen auf der Südautobahn bei Seebenstein (Bez. Neunkirchen). Aus bisher ungeklärter Ursache prallte gegen 5.20 Uhr ein mit vier burgenländischen Arbeitern besetzter Pritschenwagen in das Heck eines Lkw. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Beifahrer (45) in der völlig deformierten Fahrgastzelle eingeklemmt. Er musste von der Freiwilligen Feuerwehr Pitten aus dem Wrack geschnitten werden und anschließend mit seinen ebenfalls verletzten Arbeitskollegen ins Landesklinikum Neunkirchen eingeliefert werden. Der Unfall löste in Folge eine Kettenreaktion aus: Ein Pkw-Lenker verriss sein Fahrzeug und landete im Straßengraben, ein Kleinbus wurde beschädigt. Aufgrund des dichten Morgenverkehrs kam es zu einem sechs Kilometer langen Stau auf der A 2.