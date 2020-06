Fleischtransporter stürzte über hohe Böschung

Fast den ganzen Montag war die B5 zwischen Lichtenberg und Vestenpoppen, Bezirk Waidhofen an der Thaya, für den Verkehr gesperrt. Der Grund war ein schwerer Lkw-Unfall, der sich gegen 9 Uhr Früh ereignet hatte.

Aus noch ungekannter Ursache verlor der Lkw-Fahrer die Kontrolle über seinen Sattelschlepper Das tonnenschwere Gefährt kam von der Straße ab, stürzte über eine fünf Meter hohe Böschung und kippte um. Auch ein Baum bohrte sich in den Anhänger. Der Lenker hatte Glück und blieb bei dem Unfall unverletzt. Er konnte sich selbst in Sicherheit bringen.

Bevor der Lastwagen geborgen werden konnte, musste die gesamte Ladung händisch in einen Ersatz-Lkw umgeladen werden. Insgesamt 20 Tonnen gefrorenes Fleisch, das der Mann in eine Tierfutterfabrik bringen sollte, hatte der Mann geladen. Die Feuerwehr Krems rückte mit einem Bergekran an.