Verwirrung um abgesagten Info-Termin zum Golfplatz

Klosterneuburg - Das Tauziehen um die Errichtung eines Golfplatzes beim Rehab-Zentrum Weißer Hof ist um eine Facette reicher. Ein Info-Termin im Bauamt, wo Vertretern aller Parteien der Ablauf des Umwidmungsverfahrens erläutert werden sollte, wurde von Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager ( ÖVP) kurzfristig abgesagt.

PUK-Chef Bernd Schweeger hatte die Einladung zur Sitzung an Aktivisten seiner Liste weitergeleitet. Schmuckenschlager sagte die Besprechung daraufhin ab und will die Veranstaltung demnächst in größerem Rahmen abhalten.

Schweeger sieht das freilich anders: Der Termin sei exklusiv für seine Liste vereinbart gewesen sei. Da die PUK nur mit zwei Gemeinderäten vertreten ist, habe er die Einladung an "fünf bis sieben Personen" weitergeleitet, die üblicherweise bei den PUK-Sitzungen anwesend seien.

Zwischenzeitlich hat sich auch der Imkerverein Klosterneuburg mit mehr als 50 Mitgliedern und rund 500 Bienenvölkern gegen den geplanten Golfplatz ausgesprochen.