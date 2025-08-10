Mit Beagle und Radanhänger unterwegs: 68-Jähriger im Tullnerfeld vermisst
Ein mysteriöser Vermisstenfall in Niederösterreich beschäftigt derzeit Angehörige, die Plattform "Österreich findet Euch" sowie die Polizei.
Seit Dienstag, 5. August, gilt der 68-jährige Pensionist Johannes B. aus Rust im Tullnerfeld (Bezirk Tulln) als spurlos verschwunden. Die Familie des Mannes hat Alarm geschlagen.
Suchhunde im Einsatz
Die Plattform "Österreich findet euch“ wurde um Hilfe bei der Suche nach dem 68-Jährigen gebeten. Mittlerweile ist man in einem gewissen Suchradius mit Such- und Spürhunden unterwegs gewesen, allerdings ohne den gewünschten Erfolg.
Der 68-Jährige sollte auf Grund seines Erscheinungsbildes in der Öffentlichkeit auffallen, erklärt seine Tochter: Er war zuletzt mit seinem Fahrrad oder E-Bike samt Radanhänger (mit auffallender gelb-oranger Fahne) unterwegs. Mit dabei war auch sein treuer, vierbeiniger Begleiter, ein Beagle.
Vollbart und 180 cm groß
Johannes B. hat graue Haare und ist über 180 cm groß. Weiters trägt der Gesuchte einen Vollbart. Hinweise werden an jede Polizeidienststelle erbeten. Alle persönlichen Gegenstände samt seinem Handy hat der 68-Jährige zu Hause gelassen. Deshalb war auch eine Handyortung in dem Fall nicht möglich.
Wie seine Tochter erklärt, hält sich der Mann gerne am Donauradweg bzw. in der Umgebung von Hadersdorf, Krems und Gars am Kamp auf. In diesem Bereich gab es zuletzt am 5. August auch Sichtungen.
