Vermisster Kapitän: Freunde organisieren Party

Der in Laa als „bunter Hund“ geltende und beliebte Weinviertler gilt offiziell allerdings weiterhin als „Vermisstenfall“. Es ist aber unklar, ob sein Verschwinden jemals aufgeklärt werden kann. Wie berichtet, war der Kapitän des 184 Meter langen Containerschiffes in der Nacht auf den 20. November spurlos verschwunden. Das Boot einer deutschen Reederei war zu diesem Zeitpunkt nahe Mauritius unterwegs. Vom Mord bis zu einem Unfall kann gar nichts ausgeschlossen werden. In Mails hatte der Lebemann seinen Freunden und der Familie in den Tagen vor seinem Verschwinden von Streitigkeiten an Bord berichtet. Mit einem Koch habe es Probleme wegen unkenntlich gemachter Ablaufdaten auf Lebensmitteln gegeben und ein Lotse soll einen kleinen Schaden verursacht haben.

Der 62-jährige Thalhammer war in den vergangenen Jahren meist nur zu Kurzbesuchen in seiner Heimat, er lebte teilweise auf den Philippinen und in Afrika. Ein Reedereisprecher: „Er war ein echter Kapitän, so wie man sich das vorstellt.“