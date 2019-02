Verletzter Mann im Bezirk Amstetten entdeckt: Polizei ermittelt

In Ennsdorf (Bezirk Amstetten) ist am Montagabend ein verletzter Mann entdeckt worden. "Die Person steht wahrscheinlich mit einer Straftat in Verbindung", bestätigte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner auf Anfrage Online-Medienberichte. "Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren", sagte der Sprecher. Laut "Heute" dürfte der Mann angeschossen worden sein.

Nähere Informationen zur Person oder zur Art der Straftat gab die Polizei mit Hinweis auf die laufenden Erhebungen nicht bekannt. Der Mann dürfte nach ersten Angaben nicht lebensgefährlich verletzt worden sein.

Der Fund hat einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Neben Streifen aus dem Bezirk Amstetten waren auch Beamte aus den Bezirken Linz-Land und Perg in Oberösterreich sowie das Landeskriminalamt Niederösterreich in die Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen eingebunden, berichtete Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner.

Aufgrund von Verdachtsmomenten werde nach einer weiteren Person gefahndet, hieß es. Der Verletzte konnte laut Polizei lediglich kurz befragt werden, er wurde ärztlich versorgt. Weiters war Gegenstand von Ermittlungen, wo eine mögliche Straftat passiert sei, mit der der Mann in Verbindung stehen könnte.