Verletzte nach Brand in Mehrparteienhaus im Bezirk Melk

Ein Brand in einem Mehrparteienhaus in Pöchlarn (Bezirk Melk) hat am Montagabend Verletzte gefordert. Zumindest zwei Personen erlitten leichte Rauchgasvergiftungen, bestätigte die Polizei auf Anfrage einen Bericht des ORF Niederösterreich. Im Zusammenhang mit dem Feuer wird gegen einen 59-jährigen Bewohner ermittelt.

Ausgegangen sein dürften die Flammen vom ersten Stock des Gebäudes. Das Objekt wurde evakuiert, laut Polizei wurden auch Tiere gerettet. "Brand aus" hieß es in den Abendstunden. Mehrere Bewohner wurden vorerst in Ersatzquartieren untergebracht.

Die Erhebungen rund um den Ausbruch des Feuers waren am Montagabend im Gange. Ermittelt werde gegen den 59-Jährigen unter anderem aufgrund von Indizien, hieß es seitens der Polizei.