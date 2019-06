Verkehrsunfall in NÖ: Flüchtiger Lenker gefasst

Freitagabend kam es auf der B25 in der Mostviertler Gemeinde St. Anton a.d. Jeßnitz (Bezirk Scheibbs) zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Radfahrer schwer verletzt wurden.

Ein PKW hatte laut Polizei die 57-Jährige Frau erfasst, die durch den Aufprall auf ihren 58-Jährigen Mann geschleudert wurde. Der Lenker hielt jedoch nicht an, um den Unfallopfern zu helfen, sondern beging Fahrerflucht. Die verletzte Frau wurde per Notarzthubschrauber in das Universitätsklinikum St. Pölten, der Mann vom Rettungsdienst ins Landesklinikum Amstetten eingeliefert.

Lenker ausgeforscht

Wie die Polizei nun bekannt gibt, konnten Beamte der Polizeiinspektion Scheibbs bereits am Samstag den Fahrer des PKW ausforschen. Es handelt sich um einen 68-Jährigen Niederösterreicher. Der Mann wurde von der Staatsanwaltschaft St.Pölten und der Bezirkshauptmannschaft Scheibbs angezeigt.