Verfolgungsjagd ohne Führerschein: Ein Jahr Haft für Raser

Es war eine wilde Verfolgungsjagd quer durch den Bezirk Wiener Neustadt, die der 34-Jährige aus dem Bezirk Baden der Polizei am 20. Jänner geliefert hatte. Am Mittwoch musste sich der Mann nun unter anderem wegen des Vergehens der Nötigung am Landesgericht Wiener Neustadt verantworten, weil er zahlreiche Personen gefährdete.

Er wurde – nicht rechtskräftig – zu einem Jahr Haft verurteilt.