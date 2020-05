Verfolgungsjagd mit Autodieben über die A5

Es waren Szenen wie in einem Action-Film: Auf der A 5 im Bezirk Mistelbach blieb nach einer wilden Verfolgung ein Polizeiauto auf der Strecke. Vier polnische Autodiebe konnten gefasst und drei gestohlene Pkw sichergestellt werden.



Es war eine Schwerpunktaktion der Soko-Ost. Dieser fiel in der Nacht zum Freitag ein verdächtiger Autokonvoi auf, der Richtung Staatsgrenze rollte. Vorne ein VW-Passat mit polnischem Kennzeichen, gefolgt von einem Audi A3 und einem Audi A 4 mit Wiener Kennzeichen. Das ist eine beliebte Methode: Das Spitzenfahrzeug soll die Polizei ablenken und damit den nachfolgenden Fahrzeugen die Flucht ermöglichen. Doch die Kriminalisten kennen die Methode und brachten ein Großaufgebot in und um Poysdorf so in Stellung, dass der gesamte Konvoi gestoppt werden konnte.



Der 29-jährige Janus Antoni S. und der 22-jährige Adam B. im Spitzenfahrzeug ließen sich widerstandslos festnehmen. Aus dem zweiten Fahrzeug sprang der 25-jährige Gzregorz K., und versuchte, zu Fuß zu entkommen. Aber auch er konnte festgenommen werden.



Doch der 22-jährige Pawel M. im dritten Auto gab Vollgas und machte sich mit hoher Geschwindigkeit quer durchs Gelände über Wiesen und Äcker davon - gefolgt von mehreren Zivilfahrzeugen der Polizei. Durch riskante Fahrmanöver versuchte der Verdächtige die Verfolger abzuhängen. Was in einem Fall auch gelang. Ein Zivilfahrzeug überschlug sich. Die Beamten blieben unverletzt. Als sich der Flüchtende eingekreist sah, versuchte er sich zu verstecken. Dabei lief er aber geradewegs einer Streife in die Hände.