Verfolgungsjagd: Lenker ohne Vignette rammt Mautaufsicht

Vösendorf - Eine wilde Verfolgungsjagd lieferte ein slowakischer Autolenker der Mautaufsicht der ASFiNAG. Der Fahrer eines Kleintransporters war bereits in Wien aufgefallen, als er einer Mautaufsichtsstreife die Vorfahrt nahm.

Es kam zu einem Wortgefecht mit deftigen Beschimpfungen durch den Lenker. Dann fuhr er auf die Südosttangente auf - ohne Vignette. Die Mautaufsicht machte sich an die Verfolgung, aber das Blaulicht veranlasste den Lenker nur, mit hohem Tempo und ständigem Fahrstreifenwechsel zu reagieren.

Weiter ging es so zur S 1, wo der Slowake in Vösendorf abfuhr. Die Mautaufsicht nutzte die Gelegenheit, überholte und stellte ihr Auto vor den Flüchtigen. Der schob zurück, gab dann aber wieder Gas und wollte an dem ASFiNAG-Wagen vorbei fahren. Ein Versuch, den Lenker zu stoppen, blieb ohne Ergebnis. Der Mann rammte einfach das Hindernis.

Dann raste er entgegen der Fahrtrichtung durch einen Kreisverkehr und setzte seine wilde Fahrt Richtung S 1 fort. Die zum Glück unverletzten Männer der Mautaufsicht ließen nicht locker, doch als der Flüchtende auch noch eine rote Ampel überfuhr, verloren sie ihn aus den Augen. Auch die alarmierte Polizei konnte ihn nicht mehr finden. An der ausgeforschten slowakischen Firmenadresse fand sich weder das Auto noch irgendeine Person.