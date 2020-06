Verantwortliche müssen jetzt gehen

Knalleffekt in der Schwechater Multiversum Betriebs GmbH: Geschäftsführer Franz Kucharowits wird aus dem Unternehmen ausscheiden. Ebenso trennt sich die Stadtgemeinde von Citymanager Manfred Merten. Er war der Dreh- und Angelpunkt der Causa rund um das städtische Tochterunternehmen.

Wie berichtet, schulden Merten und seine Firmen der Stadt rund 900.000 Euro aus nicht erbrachten Dienstleistungen und durch die Multiversum Betriebs GmbH gewährte Darlehen. Zwar ließ sich das Multiversum (eine Veranstaltungshalle, Anm.) als Gläubiger auf eine Liegenschaft Mertens eintragen, allerdings an fast aussichtsloser Position.

In einer eilig einberufenen Generalversammlung zog Bürgermeister Hannes Fazekas ( SPÖ) nun die Reißleine. „Es ist eine Frage des Anstands und eine Verpflichtung den Schwechatern gegenüber, für klare Verhältnisse zu sorgen“, erklärt Fazekas deutlich.

„Ich habe vergangene Woche erstmals erfahren, dass die Firma Merten vom Multiversum ein Darlehen in der Höhe von 249.000 Euro bekommen hat und dass es offenbar weitere Darlehen in der Höhe von 676.000 Euro, die in Form von Rechnungen dargestellt werden, gibt. Ich habe umgehend Schritte zu einer lückenlosen Aufklärung veranlasst.“