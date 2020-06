Vater verführt Kleinkinder zu Sexspielen: Er geht 9,5 Jahre hinter Gitter

Prozess – „Ich verhandle seit 20 Jahren Sexualdelikte. Sie lassen sich nahtlos in die Top-Liga einreihen.“ Das gab Landesgerichts-Vizepräsidentin Andrea Humer Mittwoch einem perversen Vater mit auf den langen Weg hinter Gitter. Der 30-Jährige aus Purkersdorf wurde in St. Pölten zu neuneinhalb Jahren Haft verurteilt, weil er nicht nur seine eigenen Kleinkinder zu Sexspielen missbraucht hatte, sondern auch deren Kindergarten-Freunde im Alter von vier bis sechs Jahren.

Sohn und Tochter lockte der Ex-Vertragsbedienstete daheim in die Badewanne, um mit ihnen Kinderporno-Szenen nachzustellen. Wie die ablaufen, wusste er aus einschlägigen Internet-Foren. 30.000 pädophile Dateien hatte er seit 2009 von dort herunter geladen und am PC gespeichert. Seinen Opfern spielte er gerne eine „Rosarote Panther“-CD vor, in die er abartige Szenen geschnitten hatte. „Schaut‘s halt weg“ riet er seiner Tochter, als sie ihm entrüstet berichtete: „Da sind so ekelige Bilder.“