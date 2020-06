Urlaubs-Feeling pur – mitten in der City

St. Pölten – Um die halbe Welt zu genießen, muss man in keinen Jet steigen, das geht auch beim Sommerfestival in St. Pölten. Die lässige Sause mit Urlaubsfeeling wurde Donnerstagnachmittag eröffnet. Bis 12. August kann man unter dem Motto „Musik, Kino und Kulinarik“ Ferienklängen lauschen, an der Gastromeile internationale Schmankerl verkosten und sich unterm Sternenhimmel im Open Air Cinema mit Filmen von Weltrang verzaubern lassen. Zum Kinostart ging‘s rund bei der Mitsing-Version von „Im Weißen Rössl“, wo Besucher mit Wasserpistole und Badehaube ausgestattet wurden.