Up-Store: Altes zu neuem Leben erweckt

Besucht man Ulrich Kasess zu Hause, so fällt der vollgeräumte Garten auf. Überall liegen Holz- und Metallteile, vom alten Fahrrad bis zur Badewanne herum. Nicht ohne Grund. Der Handwerker aus Großstelzendorf (Bezirk Hollabrunn) hat es sich zur Aufgabe gemacht, aus alten Alltagsdingen neue Stücke zu designen.

Der Trend, dem sich Kasess verschrieben hat, nennt sich „Upcycling“ – also die Aufwertung alter Gegenstände. Begonnen hat das bereits als Kind: „Mein Onkel hatte einen Tischlereibetrieb und ich habe schon früher gerne gebastelt. Zum Leidwesen meines Vaters, denn ich hab alles auseinandergenommen und wollte den Dingen auf den Grund gehen“, erzählt der Familienvater. 2015 war es so weit. Kasess machte sich mit dem „Up-Store“ in Wien selbstständig. Mit dem Umzug nach Großstelzendorf konnte er alles zentriert an einem Ort geschehen lassen. „Es ist so viel einfacher für mich, weil ich meine Werkstatt im Garten habe.“