Unwetterfront im Waldviertel, Teichdamm bei Zwettl brach

Gewitter – Schwere Unwetter zogen Dienstagabend erneut über das Waldviertel und lösten hauptsächlich im Bezirk Zwettl zahlreiche Feuerwehreinsätze aus. Innerhalb kürzester Zeit überschwemmten sintflutartige Regenfälle Keller und Straßen. Auch ein Damm brach, nachdem der so genannte Wimmerteich am Stadtrand von Zwettl die Wassermassen nicht mehr zurückhalten konnte. Umliegende Wohnhäuser waren dadurch zum Glück nicht gefährdet.

„Der Teich läuft aus. Wir können derzeit nichts dagegen tun. Es ist viel zu gefährlich, wenn die Einsatzkräfte dort im Moment Maßnahmen treffen müssen“, schilderte der Zwettler Feuerwehrkommandant Werner Hammerl am Abend. In und um Zwettl waren mehr als 120 Feuerwehrleute vor allem mit dem Auspumpen von zahlreichen Kellern beschäftigt. Auch die Zwettler Sporthalle und mehrere örtliche Straßen wurden überflutet.

Insgesamt 50 Einsätze mussten in der Stadt Zwettl, in den umliegenden Katastralgemeinden Oberstrahlbach, Großhaslau, Großglobnitz, Gerotten, Gradnitz, Rudmanns, Moidrams und Stift Zwettl sowie in den Orten Schwarzenau, Weinpolz, Klein-Reichenbach und Göpfritz an der Wild, alle Bezirk Zwettl, erledigt werden.