Unwetter zogen eine Spur der Verwüstung

Am Dachflächenfenster hat es gekracht, als ob ein Maschinengewehr darauf schießt.“ So ein Hagelunwetter, wie am Freitag in Wieselburg niedergegangen ist, haben Michaela Nemecek und ihre Nachbarn noch nie erlebt. Grund war eine breite Gewitterfront, die Freitagnachmittag das westliche Niederösterreich entlang der Donau und das Waldviertel verwüstete. Das Landesfeuerwehrkommando hat am späten Freitagabend die Zahl der im Unwettereinsatz stehenden Mitglieder mit 4.200 Feuerwehrleuten von 304 Wehren aus beziffert.

Unterstützung kam auch von der Wiener Berufsfeuerwehr, die sich mit Schutzplanen auf den Weg nach Mannersdorf im Bezirk Melk machte. Alle 70 Hausdächer des kleinen Ortes seien durch Hagel in Mitleidenschaft gezogen worden, ein Drittel davon wurde massiv beschädigt.