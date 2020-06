Unwetter: "Orkan wütete nur wenige Minuten"

Eigentlich wollte ich mein Auto vor den Hagelkörnern schützen. Doch als der Wagen im Geräteschuppen abgestellt war, brach plötzlich der Stall zusammen. Mehrere Teile stürzten auf das Auto", schildert Franz Karlinger aus Walterschlag bei Sallingstadt, Bezirk Zwettl. Er konnte sich noch rechtzeitig vor den herabstürzenden Dachziegeln und Holzpfosten in Sicherheit bringen. Auch in anderen Ortschaften wütete Montagabend eine Unwetterfront mit Sturmböen von bis zu 100 Stundenkilometern. Vor allem in den Bezirken Gmünd, Waidhofen und Zwettl mussten 1000 Feuerwehrleute zahlreiche Sturmschäden beseitigen.

Knapp nach 20 Uhr fegte die Gewitterfront mit einer enormen Zerstörungskraft über das Waldviertel. "Bei uns dürften mehrere Unwetterfronten zusammengekommen sein", sagt Karlinger: "Das war wie ein Tornado, der die schweren Strohballen auf den Feldern wie Spielzeuge durch die Luft schoss, Bäume wie Streichhölzer ummähte und meinen Geräteschuppen einstürzen ließ", erzählt der Nebenerwerbsbauer. Zum Glück sei keiner verletzt worden. "Mehrere Dachziegeln flogen sogar beim Nachbarn durch das Fenster", sagt Karlinger.

Auch über Kirchberg am Walde, Bezirk Gmünd, fegte ein orkanartiger Sturm hinweg und riss einen Pferdestall nieder. Zwei Tiere wurden unter den Trümmern des Holzgebäudes begraben.