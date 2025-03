Ungewöhnlich früh: Hagelgewitter über dem nördlichen Weinviertel

Die erste Gewitterlage des Jahres hat Österreich erreicht. Dabei ist der März klimatologisch betrachtet eigentlich so gar kein Gewittermonat. Dennoch boten sich am Sonntag in Langenlois für die Jahreszeit ungewöhnliche Bilder: mit weißen Hagelkörnern bedeckte Gehsteige und Straßen. Weiterhin gilt für das nördliche Weinviertel eine Unwetterwarnung.