„Unternehmen legen Schnellstart aus der Krise hin“

Highlights unter den Betriebsansiedlungen waren etwa die Vitana Salat- und Frischeservice GmbH, die in Guntramsdorf ihr neues Headquarter errichtet. Signalwirkung für die gesamte Region hat auch der Spatenstich für den neuen Biotech Park der San Gruppe in Herzogenburg und auch die Ansiedlung der Bilfinger Bohr- und Rohrtechnik GmbH in Wolkersdorf. Seit 2006 ist die DIALAG GmbH schon im IZ Süd beheimatet. Zweimal wurde schon erweitert, jetzt steht der nächste Ausbauschritt bevor. DIALAG ist unter anderem mit Tests für HIV, Hepatitis, Schwangerschaftstests und auch Antigen-Schnelltests erfolgreich. Managing Director Marlene Ramsey hob die „optimale Verkehrsanbindung und die Nähe zum Flughafen“ sowie die „Unterstützung durch ecoplus“ hervor.