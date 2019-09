Unter Wasser eingeklemmt: Anrainer wurden zu Lebensrettern

Zwei Frauen stürzten mit ihrem Auto in einen Bach. Männer zögerten nicht und sprangen hinterher. Wären Michael Pacher, Kevin Topal und Helmut Dex aus dem Raum Bruckneudorf ( Burgenland) nicht gewesen, wären zwei junge Frauen im Alter von 17 und 18 Jahren wohl eingeklemmt in ihrem Autowrack in einem Bach, einem Nebenarm der Leitha, ertrunken.

Am Freitag wurden die drei Männer nach einem Unfall zwischen Wilfleinsdorf und Kaisersteinbruch zu Lebensrettern.

Helfer hörte den Unfall

„Ich war zufällig mit der Tochter meiner Freundin im Garten. Wir wollten gerade Kaffee trinken gehen“, erinnert sich Pacher, der als Sanitäter beim Roten Kreuz Bruck/ Leitha tätig ist. „Auf einmal habe ich ein Quietschen gehört und einen Aufprall und ein 20 Sekunden langes Hupen.“ Im Bewusstsein, dass es wohl einen Unfall gegeben haben muss, eilte der 31-Jährige mit dem Mädchen auf die Straße. Dort waren bereits Anrainer zusammengelaufen.