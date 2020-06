„Unser Trinkwasser hat eine Topqualität“

Die festgestellten Werte an Thiamethoxam im Stadtgebiet Korneuburg seien aufgrund der Fließgeschwindigkeit des Grundwassers aber nicht mit dem Zwischenfall vom August 2010 im Kwizda Agro Werk in Zusammenhang zu bringen, bei dem bekanntlich Thiamethoxam ins Grundwasser gelangte, stellt der Pharmakonzern in einer Aussendung fest.