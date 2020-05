Ungeschickter Einbrecher auf frischer Tat von Polizei gestellt

Pressbaum - Nicht gerade geschickt stellte sich Montagvormittag ein slowakischer Einbrecher in Pressbaum (Bezirk Wien-Umgebung) an. Er schlug mitten in einer Wohnhausanlage gegen 8.50 Uhr Vormittag mit einem Stein das Fenster eines Reihenhauses ein und gelangte so in das Haus. Das Treiben des 30-Jährigen war Nachbarn aufgefallen, sie alarmierten die Polizei. Wenige Minuten später waren die Beamten zur Stelle und nahmen den Einbrecher in der Küche des Hauses fest. Der Mann wurde ins Landesgericht St. Pölten überstellt.