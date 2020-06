Unfallserie: Frau überschlug sich mit Pkw auf der B 16

Hubschrauber – Zu mehreren schweren Verkehrsunfällen ist es am Donnerstag im südlichen NÖ gekommen. Auf der B 16 bei Ebreichsdorf überschlug sich eine Fahrzeuglenkerin mit ihrem Pkw in ein Waldstück.

Die Frau verlor kurz nach neun Uhr Früh zwischen Ebreichsdorf und dem Magna-Kreisverkehr aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren Wagen. Das Auto kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb schwer demoliert im Wald liegen. Die verletzte Fahrerin wurde im Wrack eingeklemmt und von der Feuerwehr durch die demolierte Windschutzscheibe befreit. Für die Landung des Rettungshubschraubers musste die B 16 vorübergehend gesperrt werden.

Zuvor war es auf der S 6 am Semmering zu einem Folgeunfall gekommen. Ein Pkw-Lenker war auf der glatten Straße bei Gloggnitz in die Leitschiene gekracht. Ein nachkommender Fahrer verriss das Lenkrad und landete mit seinem Wagen ebenfalls in der Leitplanke. Während der Bergung kam es zu mehreren brenzligen Situationen durch viel zu schnelle Fahrzeuglenker.