Ein schwerer Unfall hat sich am Dienstagvormittag in einer Wohnhausanlage in St. Pölten ereignet: Gegen 11.30 Uhr stürzte ein vierjähriger Bub aus dem Fenster einer Wohnung im vierten Stock. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften rückte sofort an, die Rettungskette wurde umgehend in Gang gesetzt.