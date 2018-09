Unfall mit Heeresboot: Staatsanwaltschaft befragt alle Frauen

Nach dem Kentern eines Pionierboots am Samstag in Hainburg (Bezirk Bruck a.d. Leitha) wird nun die Staatsanwaltschaft Korneuburg alle Teilnehmerinnen an dem Girls' Camp befragen. Die Strafverfolgungsbehörde habe absoluten Vorrang vor der Bundesheer-internen Untersuchung, teilte Oberst Michael Bauer vom Verteidigungsministerium am Donnerstag mit.

Angaben vom Unglückstag zufolge waren 26 Frauen in das Camp in Bruckneudorf (Bezirk Neusiedl am See) eingerückt, um an dem - dann vorzeitig abgebrochenen - Schnupperwochenende beim Heer teilzunehmen. Die Niederschriften der Staatsanwaltschaft würden in den Endbericht der militärischen Untersuchungskommission einfließen, sagte Bauer. Seitens des Bundesheeres seien bisher "alle Soldaten zum Unfallherhergang befragt" worden.