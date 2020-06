Unbekannter griff Schülerin am Jakobsweg an

Eine 18-jährige Schülerin wurde am vergangenen Freitag von einem Mann angegriffen. Der Unbekannte sprach das Mädchen gegen 17 Uhr am Jakobsweg im Hadersdorfer Wald (Gemeinde Mistelbach) an und fragte nach dem Weg. Plötzlich packte er es an Arm und Hals und zerriss das T-Shirt der 18-Jährigen. Das Mädchen konnte sich losreißen und fliehen. Es wurde im Krankenhaus ambulant behandelt. Die Polizei ersucht nun um Hinweise.

Der gesuchte Mann dürfte 25 bis 30 Jahre alt sein. Er ist 1,85 Meter groß und schlank. Er hat kurze Haare und dunkle Augen. Am Freitag war er mit einem dunklen T-Shirt, einer olivgrünen knielangen Hose und knöchelhohen schwarzen Wanderschuhen bekleidet. Außerdem war der Mann mit einem dunkelroten Rucksack unterwegs.

Zweckdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Mistelbach unter  059133-3260 oder an jede andere Polizeiinspektion erbeten.