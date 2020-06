Unbekannte Täter stachen ungefähr 48 Autoreifen auf

Schrems – Wer Autobesitzer ist und in der Stadt Schrems, Bezirk Gmünd, wohnt, sollte vorsichtig sein und vor dem Starten seines Fahrzeugs eine kurze Kontrolle vornehmen. Es könnte sein, dass ein dreister Reifenschlitzer zugestochen hat.

Die örtlichen Polizisten berichten von unbekannten Tätern, die in der Nacht zum Samstag in Schrems am Werk waren. Bisher ist bekannt, dass bei insgesamt 12 Fahrzeugen jeweils alle vier Reifen aufgeschnitten wurden. Die Sachbeschädigungen seien „mit einem Messer oder einem ähnlichen Gegenstand“ verübt worden.

Die Anzahl der Geschädigten könnte noch größer sein, weil sich vielleicht noch nicht jeder betroffene Autobesitzer bei der Polizei gemeldet hat. Sachdienliche Hinweise, die zu den unbekannten Tätern führen, erhoffen sich die ermittelnden Polizisten von den Bürgern unter:  059/133-3408.