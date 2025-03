Unbekannte Einbrecher verwüsteten Rathaus in Ebreichsdorf

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Rathaus in Ebreichsdorf (Bezirk Baden). Sie brachen ein Fenster auf und gelangten über den Personalraum direkt in die Buchhaltungsabteilung, wo sie mehrere verschlossene Laden und Kästen aufbrachen.

Nach einer ersten Bestandsaufnahme scheint es, als hätten die Einbrecher keine Beute gemacht. „Sie haben jedoch erheblichen Schaden angerichtet“, so der Stadtchef. „Das Wichtigste ist aber, dass niemand zu Schaden gekommen ist.“

Entdeckt wurde der Einbruch am Mittwoch in den frühen Morgenstunden, als eine Mitarbeiterin auf das Chaos in der Buchhaltung stieß. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und hat Ermittlungen aufgenommen.