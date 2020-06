Umweltskandale: Österreich ist säumig

Wie der Fall Kwizda zeige, habe das Zusammenspiel zwischen kontrollierender Behörde und Konzern-Betreibern nicht geklappt, erläuterte Burtscher. Die zuständige Behörde hat es verabsäumt, eine Dichtheitsüberprüfung der Betriebsanlagen einzufordern. Die Bevölkerung wurde erst ein dreiviertel Jahr später durch die Medien von der Verunreinigung des Grundwassers informiert. Auch die HCB-Kontamination in Lebensmitteln wurde erst ein halbes Jahr nach Auftauchen der ersten Fälle öffentlich gemacht.

Nun erhält die dort lebende Bevölkerung jeden Tag andere Anweisungen zum Konsum bzw. Nicht-Konsum der Lebensmittel. „Man ist total verunsichert, wem man was noch glauben soll“, erzählt Thomas Liegl, ein betroffener Landwirt aus dem Görtschitztal. „Wir brauchen eine ehrliche Kommunikation“, sagt Burtscher dazu. Durch rasche Information und Miteinbeziehung der Öffentlichkeit sollen Umweltschäden in diesem Ausmaß in Zukunft vermieden werden.

Laut Vorgabe der Aarhus-Konventionen werden auch Schulungen für Behörden, Richter und Staatsanwälte im Aarhus-Recht gefordert. Im Umweltstrafrecht spezialisierte Staatsanwälte sollen bei Umweltverfahren eingesetzt werden, empfehlen ÖKOBÜRO und GLOBAL 2000.