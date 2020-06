Umgekippter Lkw legte S 1 mehr als fünf Stunden lahm

Straßensperren – Ein Crash zwischen einem Sattelschlepper und einem Pkw führte am Mittwochvormittag zur Sperre der S 1 bei Vösendorf und zu kilometerlangen Staus.

Kurz vor zehn Uhr waren die beiden Fahrzeuge beim Tunnelportal Vösendorf kollidiert. Der Pkw krachte in die Tunnelwand, der Fahrer kam ins Krankenhaus. Der 28 Tonnen schwere Lkw stellte sich quer über alle Fahrbahnen und kippte um. Im strömenden Regen waren sieben Feuerwehren fünfeinhalb Stunden lang beschäftigt, den Brummi wieder flott zu bekommen. 14 Tonnen Ladegut mussten entfernt werden, dann wurde der Lkw mittels Bergekran aufgestellt.

Lahm gelegt wurde am Mittwochvormittag auch die B17 zwischen Sollenau und Günselsdorf. Ein Lkw-Lenker dürfte auf Höhe des Sägewerks in Sollenau beim Einbiegen in die B 17 einen heran nahenden Sattelschlepper übersehen haben. Es kam zum Zusammenstoß der beiden tonnenschweren Fahrzeuge. Die Hoffnung auf eine rasche Bergung mussten die Einsatzkräfte rasch ad acta legen. Denn die beiden Lastwagen waren so stark ineinander verkeilt, dass ein Bergekran angefordert werden musste. Die Totalsperre der Bundesstraße dauerte zweieinhalb Stunden, erst um 11.15 Uhr wurde die Straße wieder freigegeben.