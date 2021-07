Umfahrungsstart im Eilzugstempo

5,5 Kilometer Ost-Süd-Umfahrung, zwei festliche Ansprachen und 600 Paar Würstel. Der Wahlkampf ist auf Hochtouren. Gestoppte 30 Minuten dauerte Mittwochnachmittag der Festakt im Stadtsaal Gänserndorf für den Baustart der Umfahrung Gänserndorf. 30 Minuten für ein Straßenprojekt, das schon seit Jahrzehnten in den Köpfen der Regionalpolitiker und der lärmgeplagten Anrainer herumschwirrt, aber erst durch den Bau der Marchfeldschnell-Straße reale Relevanz bekommt.

Die Ost-Süd-Umfahrung ist mit dem Neubau der Landesstraße 9 durch Gänserndorf Süd künftig auch die direkte Anbindung an die Marchfeld-Schnellstraße S 8. Und zwar für den gesamten Verkehr, der aus dem Osten und Norden des Bezirkes kommt. „Mit der Freigabe dieser Umfahrung wird auch die Lebensqualität in der Stadt wachsen“, sagte Landeshauptmann Erwin Pröll. Mit der Realisierung der vierspurigen Schnellstraße quer durch das Marchfeld hapert es in der Praxis allerdings noch.

„Ich hoffe, dass wir mit der Lobau-Querung bald zu Rande kommen“, sagte Pröll in Richtung Verkehrsministerium. Dem Vernehmen nach soll die Umweltverträglichkeitsprüfung mit der öffentlichen Anhörung für die S 8 noch heuer starten.