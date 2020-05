Überreste bei ehemaligem KZ entdeckt: Funde nun an Heimatmuseum übergeben

Die „ Flugmotorenwerke Ostmark“ waren in Guntramsdorf, Bezirk Mödling, beheimatet. Sie waren eine Außenstelle des Konzentrationslagers Mauthausen. 1944 waren bis zu 3170 Gefangene inhaftiert. Bis dato war nicht viel über diesen Teil der Geschichte bekannt. Am Samstag wurden nun Fundstücke an das Heimatmuseum Guntramsdorf übergeben.

Denn Höhlenforscher Robert Bouchal und Jürgen Gangoly, Vorsitzender des KZ Gedenkvereins, haben etwas Licht in das Dunkel gebracht. Im Rahmen der Aktion „72 Stunden ohne Kompromisse“ haben der Forscher und Schüler aus Simmering den Ex-Standort des Werks im Industriegebiet durchkämmt und erstaunliche Funde zu Tage gefördert. 100 Stück sind es.