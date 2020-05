Überfall auf Spar-Markt: Noch keine Spur vom Täter

Deutsch-Wagram – Einen Tag nach dem Überfall auf den Spar-Markt in der Bockfließerstraße in Deutsch-Wagram gibt es noch immer keine heiße Spur, die zum Täter führen könnte. Aber: Kameras haben den Täter Donnerstag kurz vor zwölf Uhr etwa zehn Minuten lang festgehalten, wie er sich aus den Regalen Waren griff und dann – als gerade kein Kunde an der Kassa war – der Kassierin eine Pistole anhielt und „Kassa her“ sagte. Mit etwa 1200 Euro gelang dem Täter, der sich entweder mit einem Tuch oder einem Rollkragenpullover, den er sich bis zur Nasenspitze hochgezogen hatte, die Flucht zu Fuß gelungen.

Durch die Auswertung des Filmmaterials hofft die Polizei den Räuber identifizieren zu können.