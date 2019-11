Tullner bringt Fotowelt nach Wien

Man nehme zwei begeisterte Fotografen, mische das mit einer Portion Reise- und Abenteuerlust und fügt am Ende noch Unternehmergeist hinzu – das ist das Rezept für die größte Fotomesse in Österreich. Die Photo+Adventure findet am kommenden Wochenende in der Messe Wien statt und wird, wie schon in den 15 Jahren zuvor, von zwei Niederösterreichern organisiert.