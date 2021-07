Tulln: Zwei Lenker bei Zusammenstoß eingeklemmt

Bei einer Frontalkollision zwischen einem Klein-Lkw eines Tiefkühlkostlieferanten und einem Pkw in Tulln sind am Montag ein 26-Jähriger und eine 21-Jährige in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und verletzt worden. Der voll beladene Kleinlaster wurde durch die Wucht des Aufpralls mit dem Heck auf die Leitschiene geschleudert und drohte über eine Böschung abzustürzen, berichtete die Stadtfeuerwehr Tulln.