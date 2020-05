Tsunami-Hilfe Konzerte für Japan

Die berühmten Pianisten Cyprien Katsaris und Daniel Vaiman zeigen Ihre Unterstützung für das von Erdbeben und Tsunami gebeutelte Japan. Am kommenden Wochenende zeigen Sie im Rahmen von zwei Charity-Konzerten Ihren Zuspruch für die zahlreichen Opfer, welche nach den zerstörerischen Auswirkungen wieder versuchen zurück in den Alltag zu finden. Einige der vielversprechendsten, in Paris lebenden, japanischen Musiker werden ebenfalls an den Events teilnehmen.



Samstag, 17. September // Mozarthaus Vienna (Domgasse 5)

Online Ticket Reservierung unter: elyseeclub.info@gmail.com

Ticketpreise: € 35,- bzw. € 25,- (Studenten)



Sonntag, 18. September // Brahms-Saal, Musikverein Wien

Online Ticket Reservierung: siehe Link unten

S: 70€ A:50€ and 35€ (Studenten)



Die Veranstaltungen sind Teil einer Konzertreihe organisiert vom "Komitee für das F. Liszt Konzert - zu Gunsten des Katastrophen-Wiederaufbaus und internationalem Austausch". Die Konzerte werden von den japanischen Botschaften in Europa unterstützt. Die Erlöse gehen direkt nach Japan.

