Triebwagen stärker als Schneewächte

Mariazellerbahn –Auf der Schmalspur-Gebirgsschiene zwischen St. Pölten und Mariazell zeigte sich der eisige Winter in den vergangenen Wochen von seiner extremsten Seite. Schneepflüge waren im Großeinsatz, aber auch so mancher Zug hatte überraschende Hindernisse zu bewältigen. Das dokumentiert eindrucksvoll dieses von einem Bahnfan geschossene Foto eines Triebwagens der Baureihe 4090 vor der Einfahrt in den Bahnhof Laubenbachmühle. Die Garnitur hat sich offenbar im Kräftemessen mit einer Schneewächte durchgesetzt, dem Lokführer blieb nur die Frischluft-Sicht nach vorne.