Trickdiebe lenkten Juwelier ab und stahlen eine Goldkette

Kriminalität - Viel Arbeit hatten die Kriminalisten des Waldviertels in den vergangenen Tagen: Mehrere Einbrüche, ein Trickbetrug und ein Geldbörsendiebstahl beschäftigten die Ermittler.

Vermutlich in der Nacht zum Donnerstag brachen Unbekannte in die Gebäude des Gebrauchthunde-Sportverbandes in Horn und des Hundeabrichteplatzes in Schrems, Bezirk Gmünd, ein. Sie stahlen eine Taschenlampe, Bargeld und Zigaretten.

In der selben Nacht wurde eine Imbisstube in Brunn/Wild, Bezirk Horn, aufgebrochen. Bargeld, ein ganzer Karton Dosengetränke und Zigaretten waren die Beute.

In Horn schlugen Unbekannte in der Nacht zum Freitag die Glasscheibe der Eingangstür zu einer Konditorei ein, während die Inhaber im Obergeschoß des Gebäudes schliefen. Die Täter ließen Bargeld mit gehen.

Interesse an Schmuck täuschte ein ausländisches Pärchen am Donnerstag Nachmittag in einem Juweliergeschäft in Horn vor. Der Mann und die Frau ließen sich verschiedene Stücke zeigen. Dabei gelang es dem Mann, eine goldene Halskette zu entwenden, indem die Frau den Juwelier ablenkte.