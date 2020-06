Treuer Gast tauchte im Stadel des Hotels unter

Spitz – Ein halbes Jahr lang wohnte der 52-jährige Serbe in einem Hotel in Spitz, Bezirk Krems. Bezahlte pünktlich und machte keine Schwierigkeiten. Anfang August reiste er ab. Was die Hotelbesitzer nicht wussten: Er quartierte sich inzwischen heimlich in einem nahe gelegenen Stadel ein. Jetzt fasste die Polizei den Mann, der im Verdacht steht, am Wochenende Geld im Hotel gestohlen zu haben.

„Er hat nie Schwierigkeiten gemacht“, seufzt der enttäuschte Hotelinhaber. In der Nacht zum Montag dürfte der Serbe sich ins Hotel geschlichen, eine Sparvereinskasse und die Schanklade geplündert haben.

Als der Hotelier die Polizei verständigte, hatte die den Mann bereits in Gewahrsam. Beamte hatten den Mann auf der Straße kontrolliert und festgestellt, dass der sich eigentlich verpflichtet hatte, freiwillig auszureisen.

Doch der Mann tauchte unter und mietete sich unter falschem Namen im Hotel ein. Als ihm das Geld ausging, wechselte er ins „Gratis-Quartier“. Jetzt ist er in Haft.