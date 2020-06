Treppenläufer wieder Top

Langenlois/ Taipeh – Nach seinem ersten Sieg in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, gelang dem Treppenläufer Norbert Lechner aus Langenlois im Bezirk Krems erneut ein Spitzenplatz. Er bestätigte einmal mehr, dass er zu Recht ein Teil der Weltelite ist. Beim „härtesten Treppenrennen der Welt,“ das auf das 508 Meter hohe „ Taipeh Financal Centre“ in Taiwan führte, belegte der Sportwissenchaftler unter etwa 5000 Startern den hervorragenden, elften Rang. Der Lauf führte mit 91 Stockwerken und 2046 Stufen auf das zwei höchste Gebäude der Welt. Nach seinen Starts in Sao Paulo, New York und Dubai war das sein vierte internationale Teilnahme. Schon im Herbst will Lechner das „Swisshotel Stamford Hotel“ in Singapur in Mayasia mit seinen 73 Stockwerten bewältigen.