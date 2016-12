Schrems. Vergangenen Dienstag ist der Künstler Efthymios Makis Warlamis im 75. Lebensjahr gestorben.

Warlamis war Architekt, Maler, Designer, Dichter, Schriftsteller, Pädagoge und Museumsgründer. Der gebürtige Grieche lebte und arbeitete seit 50 Jahren in Österreich. Gemeinsam mit seiner Frau Heide gründete und leitete er das Internationale Zentrum für Kunst und Design (I.DE.A.) sowie das Kunstmuseum Waldviertel in Schrems, Bezirk Gmünd. Die Verabschiedung findet am 9. Jänner um 14 Uhr in der Pfarrkirche von Schrems statt.