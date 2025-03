Trauer im Landhaus Bacher: Spitzensommelier Klaus Wagner verstorben

Gemeinsam mit seiner Frau, Spitzenköchin Lisl Wagner-Bacher, baute Klaus Wagner das "Landhaus Bacher" in Mautern an der Donau in Niederösterreich zu einer der Top-Adressen der österreichischen Gastrolandschaft auf.

Wie die Familie bekannt gab, ist Wagner am Samstag nach längerer Krankheit im Kreise seiner Familie verstorben.