Traktor im Eis: Bauer konnte sich retten

Ich bin nicht einmal nass geworden.“ Franz P. aus Türnitz in Niederösterreich kann über seinen spektakulären Traktorunfall schon wieder schmunzeln. Dienstagabend war der Landwirt bei Schneeräumungsarbeiten in der Nähe seines Hofes unterwegs. Warum er auf die Eisdecke eines Teiches geriet, kann er sich zwar noch immer nicht erklären, doch das Eis brach und die Zugmaschine ging langsam unter. „Ich bin durch die Heckscheibe ins Freie geklettert und hab’ gleich die Feuerwehr alarmiert“, berichtet P.

Während der Bauer wohlauf ans Ufer gelangte, hatten die Einsatzkräfte alle Hände voll zu tun, den eingefrorenen Traktor zu bergen. Schließlich musste mit einer Motorsäge ein Weg im Eis freigeschnitten werden.

Ein Todesopfer forderte hingegen ein Unfall in Schönkirchen-Reyersdorf. Ein Mann war mit seinem Bagger in einer Schottergrube in den Baggerteich gerutscht. Arbeitskollegen bemerkten den Unfall Mittwochfrüh und verständigten die Einsatzkräfte. Rettungshunde zeigten schließlich an, dass sich der Mann noch in der Maschine befand. Retter bargen den Lenker kurz vor 11 Uhr aus seinem Fahrzeug – für ihn kam allerdings jede Hilfe zu spät, berichtete die Feuerwehr.