Trächtige Katze gerettet: "Emma" erholt sich im Tierschutzhaus

Nachwuchs wird es bald im Wiener Tierschutzhaus in Vösendorf geben: Eine zweijährige Katze bereitet sich derzeit auf die Geburt ihrer Welpen vor. Das trächtige Tier war zuvor herrenlos in einem Garten in Perchtoldsdorf im Bezirk Mödling herumgestreunt.

Eine Anwohnein hatte die Katze in den vergangenen Tagen mehrmals in ihrem Garten gesichtet. Aufgrund des etwas verwahrlosten Zustands des Tieres entschloss sich die Frau, die Katze einzufangen und zum Wiener Tierschutzverein (WTV) Vösendorf zu bringen.