Toter bei Unfall: 19-Jähriger von Auto eingeklemmt

Die Betroffenheit in den Gemeinden Euratsfeld und Randegg in den Bezirken Amstetten und Scheibbs,NÖ, ist groß. In der Halloween-Nacht starb der 19-jährige Michael M. bei einem Verkehrsunfall. Er wurde unter seinem eigenen Auto eingeklemmt. Sein 26-jähriger Beifahrer wurde verletzt.

Der junge Lenker kam aus noch unbekannter Ursache am Donnerstag gegen 23 Uhr in Randegg von der Straße ab, schlitterte über das Bankett und prallte gegen die betonierte Einfassung eines Grabens. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich das Fahrzeug. M. wurde dabei aus dem Auto geschleudert und unter dem Pkw eingeklemmt. Wenige Minuten nach dem Crash traf die Feuerwehr ein. Gemeinsam mit Unfallzeugen hievten sie das Auto zurück auf die Räder. Der Notarzt reanimierte den 19-Jährigen vor Ort. Er wurde ins Landesklinikum Amstetten gebracht, wo er jedoch seinen schweren Verletzungen erlag. Der Beifahrer kam ebenfalls ins Spital.