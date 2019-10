Toter auf Oktoberfest in Göttlesbrunn: Kein Fremdverschulden

Im Fall eines 58-Jährigen, der in der Nacht auf 6. Oktober bei einem Oktoberfest in Göttlesbrunn (Bezirk Bruck/ Leitha) gestorben ist, gibt es keine Hinweise auf Fremdverschulden. Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner teilte am Donnerstag mit, dass am Vortag eine Obduktion durchgeführt worden sei. Der Tod des Mannes habe demnach keinen Zusammenhang mit einem vorangegangenen Raufhandel.

Der 58-Jährige war in der Nacht auf vergangenen Sonntag bei dem Fest mit einem 27-Jährigen aneinandergeraten, es kam zu Tätlichkeiten. Wenig später brach der Ältere zusammen und starb trotz Reanimationsversuchen.