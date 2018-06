Totalsperre der A4 Richtung Ungarn nach Unfällen

Verkehrsunfälle im Raum Fischamend (Bezirk Bruck an der Leitha) haben Mittwochvormittag eine Totalsperre der A4 (Ostautobahn) Richtung Ungarn ausgelöst, teilte Asfinag-Sprecherin Alexandra Vucsina-Valla mit. In eine Kollision war ein mit Stickstoff beladener Lkw involviert, aus dem in der Folge Ladung austrat.

Die Feuerwehr war im Einsatz. Unbestätigten Meldungen zufolge dürfte der Lenker eingeklemmt worden sein.

Der Verkehr wurde bei Schwechat auf die B9 umgeleitet, berichtete der ÖAMTC. Stauungen auf der Zufahrt zum Flughafen Wien in Schwechat seien zu befürchten.