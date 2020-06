Tortenkunst auf höchster Stufe

Zwei Tonnen Mehl, 500 Eier, 1500 Liter Wasser – das ist der wöchentliche Verbrauch an Grundnahrungsmitteln in der Landbäckerei Römer in Niederabsdorf. Sechs Tage pro Woche steht Bäckermeister Werner Römer in seiner Backstube und formt Semmeln, Brot und Gebäck.

Den Betrieb hat er vor sechs Jahren von seinem Vater übernommen. Vor 50 Jahren hatte sich dieser noch gegen drei weitere Bäcker im Ort behaupten müssen, heute besteht nur noch einer. "Der Beruf ist zu einem täglichen Überlebenskampf geworden", sagt der Familienvater.

Dennoch hält er an seinem Beruf mit Leidenschaft fest. Seit zwei Jahren verzichtet der Bäcker gänzlich auf E-Nummern sowie künstliche Enzyme. "Immer mehr Leute sind gekommen und haben über Unverträglichkeiten geklagt", sagt seine Frau. Deshalb hat man die Produktion trotz einiger Anlaufschwierigkeiten nun aus Überzeugung umgestellt.

Zudem hat man sich – neben dem breiten Angebot an Gebäck – auf die Tortenproduktion gestürzt. Römer backt, seine Frau verziert. Trachtenpärchen, Motorradfahrer oder der Alf – jeder Kundenwunsch wird angenommen. "Bisher konnten wir auch noch jeden zur vollsten Zufriedenheit erfüllen", sagt Römer.

Rund 10 bis 15 Prozent der Waren bleiben am Ende des Tages über. "Leider kann man nicht genauer planen." Ein Teil wird jedoch an Bauern weiterverkauft, etwas fließt wieder in die Produktion ein.